Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü dün yaptığı duyuru ile 1 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Açıklamada "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Bu ilanla birlikte istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİ TIKLAYINIZ



