Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

09 Temmuz 2021, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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