Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne İngiliz Dili Eğitimi ve Arap Dili Eğitimi anabilim dallarına doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Süleyman Demirel Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

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