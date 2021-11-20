İş adamı Süleyman Lami Uyar; “Türkiye’nin demir-çelik sektöründeki öncülüğü sürdürülebilir olmalı. Daha geniş bir alana yayılmak ve tüm dünyada faaliyetlerimizi kesintisiz olarak sürdürmek istiyorsak, sektörün tüm unsurları teknolojik gelişmeleri ve katma değer taleplerini karşılamalı.” şeklindeki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

“SEKTÖRÜN GEREKLİLİKLERİNİ DOĞRU ŞEKİLDE OKUMALIYIZ”

Demir-çelik sektörünün dünya sanayiindeki konumunu da değerlendiren başarılı iş insanı Süleyman Lami Uyar açıklamalarında; “Tüm dünyada her sektörde ve alanda olduğu gibi teknolojik ilerlemeler başat unsur konumunda. Teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden markalar, hangi alanda faaliyet gösteriyor olursa olsun sektöründe öncü konuma geliyor. Bizler de demir-çelik sanayiinin dünyadaki öncüleri olarak sektörünün gerekliliklerini doğru şekilde okumalıyız. Bu gereklilikler günümüzde; katma değeri yüksek, teknolojik özellikler açısından yenilikçi bir anlayışın demir-çelik sektöründe uygulanmasına karşılık geliyor. Uyarlar Demir Çelik olarak sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sadece takip etmekle kalmıyoruz gerekli çalışmaları yaparak yenilikler konusunda öncü olmayı hedefliyoruz. AR-GE çalışmalarında personellerimiz uzman eğitmenler eşliğinde sektörü ve markamızı daha fazla nasıl ileriye taşıyabiliriz sorusu üzerinde çalışmalar yürütüyor.” şeklinde ifadelere yer verdi.

“DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ONLARCA FARKLI SEKTÖRLE DOĞRUDAN İLİŞKİ HALİNDE”

Demir-çelik sektörünün tüm dünyada hayati öneme sahip olan sektörlerden biri olduğunu belirten başarılı iş insanı Lami Uyar; “Demir-çelik sektörü onlarca farklı sektörler doğrudan ilişki halinde. Bu ilişkinin en net tezahürünü biz şüphesiz otomotiv sektöründe görüyoruz. Ayrıca aynı biçimde inşaat ve yapı sektörü de demir-çelik sektörüyle doğrudan ilişki halinde. İstatistiklere bakıldığında otomotiv ve inşaat sektörlerinin tüm dünyada iş alanları içerisinde konumu açıkça görülebilir. İşte tam bu sebepten dolayı demir-çelik sanayi, tüm dünyada hayati bir öneme sahip. Adeta tüm dünyada her alanda gerçekleştirilen üretimin kalbine uzanan ana damarlardan biri. Demir-çelik sektörünün planlanabilir ölçüde büyümemesi bu damların kan kaybetmesine neden olabilir.” ifadelerine yer vererek açıklamasını sonlandırdı.

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