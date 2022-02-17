Türkiye Son dakika: Süleyman Orhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Süleyman Orhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Süleyman Orhan, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist Süleyman Orhan, eylem planlaması yaptığı esnada MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Süleyman Orhan’ın son olarak 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

17 Şubat 2022, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. Süleyman Orhan’ın son olarak 8 Ocak 2022'de Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi. Orhan'ın yeni bir eylem planlarken etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG’li terörist 'Hebat Gever' kod Süleyman Orhan'ı etkisiz hale getirdi.

8 OCAK'TAKİ TERÖR SALDIRISININ TALİMATINI VERMİŞ

Süleyman Orhan’ın son olarak 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'nın Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.



EYLEM PLANLAMASI YAPARKEN...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 08.01.2020’de Resulayn’da 4, 16.01.2020’de Tel Abyad-Suluk beldesinde 3, 10.12.2020’de Resulayn’da 2 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan’dı. MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Süleyman Orhan ve korumasını Amude bölgesinden ülkemize yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi.

Uzmanlar, Orhan’ın etkisiz hale gelmesiyle PKK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan PKK/YPG’nin; Hebat Gever’in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan Haber yaptırdığı, bununla Batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.


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