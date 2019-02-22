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Süleyman Soylu 2018'in operasyon rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'de yapılan terör ve uyuşturucu operasyonlarının rakamlarını açıkladı. Bakan Soylu ayrıca yine geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalandığını da duyurdu

22 Şubat 2019, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Süleyman Soylu 2018'in operasyon rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibarıyla yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır" dedi.


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