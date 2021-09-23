Gündem Süleyman Soylu 'Bir rekor daha!' diyerek duyurdu

Süleyman Soylu 'Bir rekor daha!' diyerek duyurdu

Gündem

Süleyman Soylu 'Bir rekor daha!' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha.' diyerek Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

"BİR REKOR DAHA"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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