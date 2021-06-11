Süleyman Soylu duyurdu: Yakalandılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Trabzon Valiliği’nce olayla ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, saldırıyı azmettiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Saldırı olayının bir süre önce Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.