Süleyman Soylu'dan Survivor sürprizi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV8'de yayınlanan Survivor Extra programını ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu, programın sunucularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programını ziyaret etti. Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı. Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi. Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi. İşte, o fotoğraf:
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