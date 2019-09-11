Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam oyuncusu Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

11 Eylül 2019, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçiridiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Süleyman Turan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


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