Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanacak
İstanbul Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Sinema Oyuncuları Derneği’nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının cenaze işlemleri tamamlandı.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK
Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan usta oyuncu için bugün öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nde tören düzenlenecek.
Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan’ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
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İSTANBUL (AA)