'Süleymani, benim talimatımla öldürüldü'

ABD Başkanı Donald Trump, "İran halkına son derece saygı duyuyoruz ve İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diyerek İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu. "İran, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için vekillerini kullanmaya derhal son vermeli" diyen Trump, "Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü. ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" diye konuştu.

'Hedef listemiz var'

"Dün savaş başlatma değil, savaşı durdurma yönünde karar aldık" diyen ABD Başkanı, "Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız" dedi. Süleymani'nin ABD'li diplomatlara saldırı planladığını öne süren Trump, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne geçen hafta yapılan saldırıların Süleymani tarafından yönlendirildiğini iddia etti.







