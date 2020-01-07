Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham, ölenler var
Irakta ABD tarafından düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'n naaşı bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı. Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktığı ve ölenlerin olduğu belirtildi. Cenaze töreni ertelendi.
Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı. Üst düzey komutan Süleymani'nin naaşı, Kum şehrinde milyonlarca yas tutan İranlının ağıtları arasında toprağa verilecek.
İran devlet televizyonu, Kirman sokaklarında İran bayrağı tutan ve feryad eden insanı canlı yayınladı.
Cuma günü öldürülen komutanın cenazesi bir kamyon eşliğinde Irak'ın büyük şehirlerinden gezdirilmeye başladı.
Ardından uçakla memleketi İran'a ulaştırıldı. Ülkenin önemli merkezlerinde gezdirilen naaş en sonunda defin işlemleri için Kirman şehrine ulaştırıldı. Süleymani'nin naaşı Kirman şehrinde bulunan Azadi meydanına defnedilecek. Devlet televizyonu, cenazeye milyonlarca insanın katıldığını ifade etti. Cenaze dün Tahran'da karşılanmıştı. İnkilab Meydanı'nda yüz binler ABD ve İsrail'e intikam yeminleri etmişti.
Törende izdiham çıktı
Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı. 32 kişi hayatını kaybetti, 190 kişi yaralandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.
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