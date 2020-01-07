Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham, ölenler var Irakta ABD tarafından düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'n naaşı bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı. Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktığı ve ölenlerin olduğu belirtildi. Cenaze töreni ertelendi.