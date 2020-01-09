Süleymani'nin halefinden 'Tahran dersi' açıklaması

İran'da komutan Kasım Süleymani'nin halefi Kaani önemli açıklamalarda bulundu. Kaani, Tahran ders vermeye devam edecek açıklamalarında bulundu.

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Süleymani'nin halefinden 'Tahran dersi' açıklaması

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu.

Kaani; "Tahran ders vermeye devam edecek. İran'ın füze saldırıları önünde sonunda ABD'yi bölgeden sürecek." dedi.


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