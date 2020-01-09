Süleymani'nin halefinden 'Tahran dersi' açıklaması
İran'da komutan Kasım Süleymani'nin halefi Kaani önemli açıklamalarda bulundu. Kaani, Tahran ders vermeye devam edecek açıklamalarında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu.
Kaani; "Tahran ders vermeye devam edecek. İran'ın füze saldırıları önünde sonunda ABD'yi bölgeden sürecek." dedi.