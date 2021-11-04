Tavukla yapabileceğiniz harika bir lezzet olan sultan çanağı tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız enfes bir tarif. Peki, sultan çanağı nasıl yapılır? Sultan çanağı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SULTAN ÇANAĞI TARİFİ

Sultan çanağı malzemeler

2 adet yufka

400 gram tavuk göğsü

400 gram tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası (1 kaşığını ketçap kullanabilirsiniz)

1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

1 adet patlıcan

Pulbiber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için:

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

SULTAN ÇANAĞI YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın. Süzgece alarak yağının süzmesi bekleyin bu arada tavukları soteleyin. Tavukları kuş başı doğrayın, tencereye alarak arada karıştırarak pişirin. Rengi dönüp suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçapı ilave edin. Kapağını kapatarak 4-5dk kadar pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra bezelye ve patlıcanı ilave edin. Baharatları da ekleyerek 3-4 dakika daha pişirin.

Beşamel sos için, tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin. Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.

Küçük bir kaseye 4'e böldüğünüz yufkadan serin. Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin. Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın. Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.

Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün. 190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.

Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün. Peynirler eriyip kızardığında alabilirsiniz.



