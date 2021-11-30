Türkiye Sultan hemşireden kahreden haber! Koronavirüse yenik düştü

Sultan hemşireden kahreden haber! Koronavirüse yenik düştü

Türkiye

Sultan hemşireden kahreden haber! Koronavirüse yenik düştü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 2 çocuk annesi hemşire Sultan Fidan (25), koronavirüsten hayatını kaybetti.

30 Kasım 2021, Salı 18:06 Son Güncelleme:
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İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Fidan, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavi için Isparta'ya götürülen Fidan, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. 8 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde ailesi tarafından toprağa verildi. 

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz 'Vefat ve Başsağlığı' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Müdürlüğümüze bağlı İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli personelimiz Hemşire Sultan Fidan'ın vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Genç yaşta aramızdan ayrılan personelimize Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İlyas Kaan TAYTAK/İHSANİYE (Afyonkarahisar) (DHA)

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