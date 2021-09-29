Lokum lezzetinde tadıyla kendine hayran bırakan sultan sarması tarifi, evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz tatlılardan birisi. Peki, sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SULTAN SARMASI TARİFİ

Sultan sarması malzemeler

1 litre süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

İç dolgusu için:

2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Dışı için:

2 su bardağı Hindistan cevizi

SULTAN SARMASI YAPILIŞI

Un, şeker ve kakaoyu geniş bir tencereye alıp karıştırın.

Karışımı orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra vanilya ve tereyağını da ekleyip hızlı bir şekilde karıştırın.

Pürüzsün bir kıvam alması için de 5 dakika mikserle çırpın.

Kare ya da dikdörtgen şeklinde büyük bir fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizini serpip iyice yayın.

Üzerine sıcak muhallebiyi dökün ve spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Muhallebinizi 1 saat kadar buzdolabında bekletip katılaşmasını sağlayın.

Süt ile krem şantiyi iyice çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine yine her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Tekrar buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Talıyı buzdolabından çıkardıktan sonra dikdörtgen parçalar halinde kesin.

Daha sonra dilimleri bir spatula yardımıyla rulo şeklinde sarıp servis edebilirsiniz.



