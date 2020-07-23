Saraydan gelen lezzet: Sultan sarması tarifi

Kısa sürede misafirinize lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız sultan sarması tarifi tam size göre. Yapımı oldukça pratik enfes bir tada sahip olan ve malzemelerine kolay erişe bileceğiniz sultan sarması tarifi arıyor ya da sultan sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sultan sarması tarifi için haberimize bir göz atın.

Sultan sarması tarifi

Sultan sarması malzemeleri

1 litre süt

1 bardak şeker

Yarım bardak un

Yarım bardak nişasta

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

Süslemek için:

1 paket Hindistan cevizi

1 paket krem şanti

1 bardak soğuk süt

Sultan sarması yapılışı

Sütü, şekeri, kakaoyu, unu nişastayı ve şekeri bir tencereye alarak ocağın üzerinde kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kaynayıp fokurdamaya başladıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı tereyağını ve bir paket margarini ilave edin. Bu şekilde iyice kaynadıktan sonra mikserle bir kere daha çırpın. Daha sonra yağlı kağıda ezilmiş petibör bisküvisini veya Hindistan cevizini iyice serin. Üzerine muhallebiyi dökün ve iyice yaydırın. Krem şantiye de bir bardak soğuk su ile mikserle iyice çırptıktan sonra ılınan muhallebinin üzerine dökün. Daha sonra dolapta bu şekilde iyice soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra yağlı kağıdı yuvarlayın sonrasında ise açın. Kesme işlemine geçip tabaklara servis edebilirsiniz. Sultan sarmasını hazırlarken yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi bir takım püf noktalarına dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde kıvamı ve lezzeti tutturamazsınız.



