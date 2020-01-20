Şerbetli tatlı sevenlerin bayılacağı bir tarif olan sultan tatlısı tarifi, oldukça şık sunumlar eşliğinde ikram edebilirsiniz. Sevdiklerinize yapmak için sultan tatlısı tarifi arıyorsanız "sultan tatlısı tarifi, sultan tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Sultan tatlısı tarifi

Sultan tatlısı malzemeleri

- 200 gram tereyağı

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 adet yumurta

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı Hindistan cevizi

- 1 su bardağı irmik

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 3 su bardağı un

Sultan tatlısı şerbeti için:

- 1 su bardağı toz şeker

- 1,5 su bardağı su

- 2 damla limon suyu

Sultan tatlısı üzeri için:

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı haşhaş tohumu

- 1 su bardağı ceviz içi

Sultan tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynatın. Kaynadığında üzerine limon suyu ekleyin ve bir kaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına tereyağı ve şekeri koyun. Şeker eriyene kadar çırpın. Yumurta ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi, irmik ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ekleyip tekrar çırpın ve unu yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Yuvarladığınız hamuru önce süte, daha sonra haşhaş tohumuna bulayın. Yağlı kağıt serdiğini fırın tepsisine yerleştirin ve bütün hamurlar bitene kadar sırasıyla bu işlemi yapın. Hamurların tam ortalarına cevizi bastırıp koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Pişen tatlıya sıcakken soğuyan şerbeti dökün ve çekene kadar bekletin. Tatlı şerbeti çekince servis edebilirsiniz.

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