Sultanbeyli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultanbeyli oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sultanbeyli halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sultanbeyli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultanbeyli oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Sultanbeyli ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Sultanbeyli seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Sultanbeyli oy oranları…
Cumhur İttifakı 65.81% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 32.88% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.79% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.52%