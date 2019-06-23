Sultanbeyli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultanbeyli oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sultanbeyli halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sultanbeyli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultanbeyli oy oranları…