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İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı yandı: 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 10:29
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Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 


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