Sultanbeyli'de korkunç kaza

İstanbul Sultanbeyli’de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

24 Mayıs 2019, Cuma 18:59
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Sultanbeyli'de korkunç kaza

Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 KİŞİYE ÇARPTI

Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı.

Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İHA

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