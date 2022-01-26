Sultanbeyli'de vahşet! Annesinin boynunu kesti...
İstanbul Sultanbeyli'de Orhan Oruçgüney tartıştığı annesinin boynunu kesti. Anne Gülbeyaz Oruçgüney hayatını kaybederken, Orhan Oruçgüney gözaltına alındı.
26 Ocak 2022, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
DHA
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