Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Emrah Elitaş ve Seher Türk'ün silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerinin incelenmesine başlanıldığı anlatılan iddianamede şüpheli Nusrettin Elitaş'ın 11 Mart 2021'de olay yerinden sonra Üstün Sokak üzerinde koşmaya başladığı, ardından Ramazanoğlu Camii'ne girerek üzerindeki montu ve bereyi bıraktıktan sonra yürümeye devam ettiği belirtildi. Şüphelinin bırakmış olduğu montun cebinde tabanca mermisi bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin emniyet ekiplerince Kocatepe Mezarlığı önünde gözaltına alınarak yakalandığı ve şüphelinin üzerinde 1 adet tabanca ele geçirildiği ifade edildi.

YEĞENLERİNİ CİNAYET İŞLEDİĞİ GÜNE KADAR GÖRMEMİŞ

Emniyette şüphelinin susma hakkını kullandığı anlatılan iddianamede, şüpheli Nusrettin Elitaş'ın savcılık ifadesinde maktuller Emrah Elitaş ve Seher Türk'ün ağabeyinin çocukları olduğunu söyleyerek "Benim ağabeyim ile yaklaşık 20 sene öncesine dayanan babamdan kalan mallardan türü aramızda anlaşmazlık ve husumet vardı. Ağabeyimin şuanda oturmuş olduğu evi ben yapmıştım ancak bu ev annemin üzerineydi. Abim daha sonra annemi kandırarak bu evi kendi üzerine aldı. Yine köydeki çeşitli arazi ve arsalar yüzünden aramızda anlaşmazlıklar oldu. Bu yüzden ben 20 senedir ağabeyimle görüşmüyordum, maktuller olan yeğenlerimi bugüne kadar hiç görmedim" dediği anlatıldı.

'VURDUĞUM KİŞİNİN YEĞENİM EMRAH OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şüpheli Elitaş'ın ifadesinde babası üzerine kayıtlı olan araba nedeniyle maktul Seher Türk'ün kendisine dava açtığını, icralık olduğunu, bundan dolayı aile huzurunun bozularak olaydan 2 ay önce eşinden boşandığını belirtti. Çocuklarının kendisine "Sen bizi hacizlik ettin, hayatımızı değiştirdin" diyerek tepki gösterdiğini söyleyen şüpheli Nusrettin Elitaş, aralarındaki sorunu çözmek için yengesini aradığını, yengesinin kendisini olay yerine çağırdığını ve olay yerine vardığında maktul Seher Türk'ün ve eşi Yusuf Türk'ün kendisini arayarak kendisine küfür ettiğini söyledi.

Şeker hastası olduğu için çok sinirlendiğini öne süren şüpheli Elitaş, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendimi kaybettim, arabanın başında beklerken tam oradan ayrılmayı düşünüyordum. Arkamı dönüp ilerlediğimde arabanın çalıştığını duydum. Ben arabanın içerisinde erkek şahsı yeğenim Seher'in eşini Yusuf zannettim. O anda üzerimde bulunan babamdan kalma silahla 1 el ateş ettim. Vurduğum kişinin yeğenim Emrah olduğunu bilmiyordum. Emrah'ı daha önceden hiç görmemiştim. Ben Emrah'ı vuruna yeğenim Seher üzerime doğru geldi, çanta ile bana vurmaya başladı. O an ikimiz de yere düştük. Ben de elimdeki silahla 1 el omzuna doğru ateş ettim, daha sonra kaçtım. Son bir kez torunumu görüp teslim olmayı düşünüyordum, gidip torunumu gördüm. Oradan çıktıktan sonra kardeşim ve oğlumun mezarının başına gittim. Burada 1 saat kadar kaldım. Oradaki köylü bir çocuğa suç işlediğimi ve 155'i aramasını söyledim. Sonra polisler gelip beni gözaltına aldılar"

Şüpheli Elitaş, yıllardır köyde sürmekte olan kan davası olduğunu, bu yüzden silah taşıdığını iddia ederek "Bu olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

'KARDEŞİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ' İDDİASI

Tanık ve müşteki beyanlarına da yer verilen iddianamede Nusrettin Elitaş'ın kardeşi şüpheli Sultan Elitaş'ın suça konu eylemde Nusrettin Elitaş'ı azmettirdiğine ilişkin bilgi, görgü ve iddialarda bulunduğu vurgulandı. Şüpheli Sultan Elitaş'ın tanık beyanı ve müşteki iddialarına ilişkin ek bir delil tespit edilemediği anlatılan iddianamede şüphelinin Sultan Elitaş'ın da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçuna azmettirdiği iddia edildi.

2'KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Nusrettin Elitaş'ın 2 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürmeö suçundan 2'kez müebbet hapsi istenirken şüpheli Sultan Elitaş'ın da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli Nusrettin Elitaş ve tutuksuz şüpheli Sultan Elitaş önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA