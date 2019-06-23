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Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sultangazi halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Sultangazi ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Sultangazi oy oranları…

Cumhur İttifakı 57.68% BİNALİ YILDIRIM

Millet İttifakı 41.36% EKREM İMAMOĞLU

Saadet Partisi 0.66% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.15% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.15%

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