Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sultangazi halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Sultangazi ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Sultangazi oy oranları…
Cumhur İttifakı 57.68% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 41.36% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.66% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.15% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.15%