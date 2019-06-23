Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Sultangazi halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Sultangazi seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Sultangazi oy oranları…