Sultangazi'de arı saldırısı paniği

İstanbul Sultangazi'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Sultangazi'de arı saldırısı paniği

İstanbul Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın girişinde bir süredir arı besleniyordu. Çok sayıda arı bugün mahalleliye saldırdı.

Sokaktan geçenler arıların saldırısı nedeniyle panik yaşadı.

Bazıları kaçıp kurtulmaya çalışırken bazıları ise karton kutuları başlarına geçirerek sokakta hızla ilerledi. Arılar çok sayıda kişiyi de soktu.

Mahalleye çekim için gelen gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti.

Çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri beklenirken arıları besleyen ve Suriyeli olduğu belirtilen kişi elektrikli süpürge ile giriş katın penceresini saran arıları çekti.

DHA

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