Türkiye Sultangazi'de duygu sömürüsü yaptılar, görüntülenince oynadılar

Sultangazi'de duygu sömürüsü yaptılar, görüntülenince oynadılar

Türkiye

Sultangazi'de duygu sömürüsü yaptılar, görüntülenince oynadılar

Sultangazi'de çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenenler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleyen kişi kendilerini şikayet edeceğini söylediğinde iki dilenci, oynayarak uzaklaştı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:27 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 1'i kadın 2 kişi, çöp konteynerini karıştırarak, topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaptılar. 

Durumu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Çöpten ekmek yeme numarasıyla insanların duygularını sömüren iki kişiyi, polise şikayet edeceğini söyledi.

Bunu üzerine iki Dilenci, ayağı kalkarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Kadın kendisini görüntüleyen vatandaşa dönüp gülerken, diğeri bir süre oynadı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı sivil zabıta ekipleri, iki dilencinin ertesi gün Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde aynı yöntemle iki ayrı noktada dilencilik yaptığı ihbarını aldı. 

İhbar üzerine caddeye gelen sivil zabıta ekipleri, iki dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. İki dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

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