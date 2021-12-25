Sultangazi’de hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde bir şüpheli, dün saat 12.30 sıralarında girdiği özel bir hastanede elinde taşla dehşet saçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan görevlileri tehdit ederek, teknik ekipmanlara zarar veren ve 1 adet cep telefonunu çalan şüphelinin ayrıca 75. Yıl Mahallesi’nde 9 araca da zarar verdiğini tespit etti. O.Y. adlı edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA



