Sultangazi’de iş makinesi metrelerce yuvarlandı

İstanbul Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

22 Aralık 2018, Cumartesi 18:17
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Sultangazi’de iş makinesi metrelerce yuvarlandı

Olay saat 16.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'de Cebeci Köyü yolunda meydana geldi.

Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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