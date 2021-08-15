Türkiye Sultangazi’de ortalık karıştı! Linçten polis kurtardı

Sultangazi’de ortalık karıştı! Linçten polis kurtardı

Türkiye

Sultangazi’de ortalık karıştı! Linçten polis kurtardı

Sultangazi’de sevgilisiyle kaçan genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı. Genci, linç etmeye çalışan ailenin elinden polis ve mahalleli kurtardı.

15 Ağustos 2021, Pazar 00:54 Son Güncelleme:
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Olay, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı’nda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç kız, sevgilisiyle kaçtı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen ikiliyi, genç kızın ailesi gördü. Genç kızın iki ağabeyi ve diğer aile üyeleri, genci linç etmeye kalkıştı. Caddede bulunan bir iş merkezine sığınan adamı linçten çevredekiler korudu. Ortalığın karıştığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi.

Aile üyelerini sakinleştirmeye çalışan polis, kızın sevgilisini de polis aracına götürdü. O sırada genç kızın ağabeyleri sevgilisine saldırmaya çalıştı. Polis, saldırıya engel olurken, genç kızla sevgilisi ve aile üyeleri polis merkezi amirliğine götürüldü. Genç kızın ailesi linç etmeye kalkıştıkları gençten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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