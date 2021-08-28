Sultangazi’de ortalık savaş alanına döndü!

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler bundan şikayet etti. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yetersiz kaldı. Polis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı. Bazı kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA