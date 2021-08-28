Türkiye Sultangazi’de ortalık savaş alanına döndü!

Sultangazi’de ortalık savaş alanına döndü!

Türkiye

Sultangazi’de ortalık savaş alanına döndü!

Sultangazi’de mahalle arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler bundan şikayet etti. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yetersiz kaldı. Polis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç kez havaya ateş etmek zorunda kaldı. Bazı kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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