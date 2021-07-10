Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)