Sultangazi'de panik anları! Elektrik kabloları patladı
Sultangazi Dökümcüler Sitesi'nde elektrik kablolarında meydana gelen patlama kısa süreli paniğe neden oldu.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
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