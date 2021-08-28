Türkiye Sultangazi'de polis denetimleri artırdı, araçlar didik didik aranıyor

Sultangazi'de polis denetimleri artırdı, araçlar didik didik aranıyor

Türkiye

Sultangazi'de polis denetimleri artırdı, araçlar didik didik aranıyor

Sultangazi’de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardından polis denetimlerini arttırdı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik’in de katıldığı denetimlerde, olayın yaşandığı mahallede araçlar didik didik arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak’ta dün sokakta düğün yapan kişilerin geç saatlere kadar yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenmesi üzerine polise çok sayıda şikayet gelmiş, bir grup ihbara giden polis ekiplerine saldırmıştı. 3 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alınmıştı. Sokak düğünü kavgasının ardından polis başta olayın yaşandığı mahallede ve ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, yine şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik’inde katıldığı denetimlerde Çelik, olayın yaşandığı sokakta vatandaşlarla sohbet etti. Sultangazi Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

DHA

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