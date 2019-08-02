Sultangazi’de taciz iddiası kanlı bitti
İstanbul Sultangazi’de esnaflık yapan Murat adlı kişi, iş yerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı
Olay, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu.
AYAKKABICIYA SIĞINDI
Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı.
Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
DHA