Sultangazi’de taciz iddiası kanlı bitti

İstanbul Sultangazi’de esnaflık yapan Murat adlı kişi, iş yerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı

02 Ağustos 2019, Cuma 19:59
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Sultangazi’de taciz iddiası kanlı bitti

Olay, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu.

AYAKKABICIYA SIĞINDI

Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı.

Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA

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