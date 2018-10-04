Sultangazi'de yumruk ve tekmelerin havada uçuştu

Sultangazi'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar konuştu. Caddedeki trafik akışını engelleyecek kadar büyüyen kavgadaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.

04 Ekim 2018, Perşembe 09:34
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Sultangazi’de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı. Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü. 


Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine giriyor. Yumruklaşma uzun sürerken, bir kişiye çok sayıda kişi defalarca yumruk atıyor. 

İHA

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