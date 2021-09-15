'Sultanların Ressamı' şehit çocukları için sergi açtı

Ürdün'de uzun yıllar yaşayan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayatta olan son öğrencilerinden Sabahat Al Rashdan'ın sergisi, tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımıyla sanatseverlerle buluştu.

Rashdan, serginin açılışında AA muhabirine, 49 yıldır yurt dışında yaşadığını ifade ederek, "Ana vatanım burnumda buram buram tüttü. Eserlerimi satmazdım, saraylara resim yapardım sadece ama son eserlerimi buraya getirerek şehit çocuklarının eğitimi için hazırladım. Allah nasip eder eserlerimiz satılırsa biz yan gelip yatarak yaşarken bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin çocuklarına bağışlayacağız gelirleri." dedi.

MÜZELER ESER SATIN ALARAK ŞEHİT ÇOCUKLARA MİNNETİNİ GÖSTEREBİLİR

Rashdan, sergi adına koleksiyonerlere ve müzelere çağrıda bulunarak, "Benim eserlerim ekseriyetle zaten müzelerdedir. Buradan Sabancı Müzesine, İstanbul Modern Müzesi gibi ilgili yerlere sesleniyorum, bu sergiden eser satın alarak şehit çocuklarına minnetlerini gösterebilirler." diye konuştu.

İlber Ortaylı'nın sergiye gösterdiği ilgiden dolayı da minnettar olduğunu dile getiren Rashdan, sergide Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan'ın kendi imzasının bulunduğu bir portresinin de yer aldığını belirtti.

Ortaylı da serginin aslında 3-5 yıl önce yapılması için girişimde bulunduklarını aktararak, "Sabahat Hanım, Ürdün'de yaşayan Kafkas asıllı bir Türk, uzun yıllar orada yaşadı ve oradaki muhite uyum sağladı. Özellikle portrelerinde gözleri iyi tespit ediyor. Fotoğrafta bu derece etkili olmaz. Ressamlar o ifadeyi daha iyi verebiliyor. Şehit ailelerine bağışlıyor olması da ayrıca memnun edici. Ben beğendim çalışmalarını." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin organizasyonunu üstlenen küratör Mihriban Öztürk ise sergide yaklaşık 30 eserin bulunduğuna değinerek, eserlerin Ürdün'den geldiğini anımsattı.

"Sultanların Ressamı Dolmabahçe Sarayın" sergisi, 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.

SABAHAT AL RASHDAN

İzmir'de 1936 yılında doğan Sabahat Al Rashdan, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi'nde resim eğitimi alırken tanıştığı jeoloji mühendisi Ürdünlü Mahmut Al Rashdan ile evlendi.

Ürdün'de yaşamaya başlayan Al Rashdan, burada Suudi Prensesi Besma'dan, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın torunu Mihrimah Sultan'a, Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania'dan, eski kraliçe Nur'a kadar çok sayıda sultanın yağlı boya portrelerini yaptı.

AA