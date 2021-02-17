Hem tadı çok güzel hem de malzemeleri basit olan sulu kek tarifi evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sulu kek tarifi arıyor ya da sulu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sulu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Sulu kek tarifi

Sulu kek malzemeleri

3 yumurta

3 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

3 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu ve vanilya

tepeleme 1 tatlı kaşığı kakao

Sulu kek yapılışı

3 yumurta ile 3 bardak şeker köpürene kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ ve su eklenip çırpılmaya devam edilir. Un, kabartma tozu ve vanilya isteğe göre limon kabuğu rendesi, damla çikolata kullanmak isterseniz karışıma eklenir ve bir kaç dakika daha çırpılır. Yağlanmış kek kalıbına karışımın 3/2'si dökülür ve kalan karışıma kakao eklenip karıştırılacak kadar çırpılır. Kek kalıbının içindeki karışıma ilave edilir. 170 derecede 40-45 dakika pişirilir, kürdanla içinin piştiği kontrol edildikten sonra soğumaya alınır ve servis edilir.



