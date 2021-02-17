Sulu kek tarifi ve yapılışı: Sulu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Süt veya yoğurt ile yapılan kek tariflerinden ziyade su ile yapılan bir tarif arıyorsanız sulu kek tarifi tam size göre olacak. Farklı lezzette kek tarifi arayanlar sulu kek nasıl yapılır merak ediyor. Enfes lezzeti ve şık sunumu ile sulu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
17 Şubat 2021, Çarşamba 13:33 Son Güncelleme:
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Hem tadı çok güzel hem de malzemeleri basit olan sulu kek tarifi evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sulu kek tarifi arıyor ya da sulu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sulu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Sulu kek tarifi
Sulu kek malzemeleri
- 3 yumurta
- 3 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı ılık su
- 3 çay bardağı un
- 1 paket kabartma tozu ve vanilya
- tepeleme 1 tatlı kaşığı kakao
3 yumurta ile 3 bardak şeker köpürene kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ ve su eklenip çırpılmaya devam edilir. Un, kabartma tozu ve vanilya isteğe göre limon kabuğu rendesi, damla çikolata kullanmak isterseniz karışıma eklenir ve bir kaç dakika daha çırpılır. Yağlanmış kek kalıbına karışımın 3/2'si dökülür ve kalan karışıma kakao eklenip karıştırılacak kadar çırpılır. Kek kalıbının içindeki karışıma ilave edilir. 170 derecede 40-45 dakika pişirilir, kürdanla içinin piştiği kontrol edildikten sonra soğumaya alınır ve servis edilir.