Enfes lezzetiyle tam bir şifa deposu olan sulu köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sulu köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SULU KÖFTE TARİFİ

Sulu köfte malzemeler

500 gram kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Pişirmek için:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

SULU KÖFTE YAPILIŞI

Kıymayı bir kaseye alın ve üzerine de soğanı rendeleyin. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun ve 15 dakika dinlendirin. Diğer yandan da tepsiye un serpin. Köfte harcınızdan nohut büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve tepsiye alın. Tencereyi ocağa alın ve sıvı yağ ekleyin. Salçayı da ilave edip biraz kavurun ve üzerine su ekleyip 15-20 dakika kaynatın. Ardından köfteleri de ekleyip 20-25 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.



