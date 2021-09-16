Yemek Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Tadına doyum olmayan ve kolayca yapılan sulu köfte tarifi, bağımlılık yapacak kadar lezzetli bir tarif. Et sevenler "sulu köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sulu köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

16 Eylül 2021, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Enfes lezzetiyle tam bir şifa deposu olan sulu köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sulu köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SULU KÖFTE TARİFİ

Sulu köfte malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Pişirmek için:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

SULU KÖFTE YAPILIŞI

Kıymayı bir kaseye alın ve üzerine de soğanı rendeleyin. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun ve 15 dakika dinlendirin. Diğer yandan da tepsiye un serpin. Köfte harcınızdan nohut büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve tepsiye alın. Tencereyi ocağa alın ve sıvı yağ ekleyin. Salçayı da ilave edip biraz kavurun ve üzerine su ekleyip 15-20 dakika kaynatın. Ardından köfteleri de ekleyip 20-25 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

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