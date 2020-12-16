Yemek Sulu köfte tarifi: Sulu köfte nasıl yapılır?

Sulu köfte tarifi: Sulu köfte nasıl yapılır?

Yemek

Sulu köfte tarifi: Sulu köfte nasıl yapılır?

Köftenin her çeşidini çok sevenlerin afiyetle yiyeceği sulu köfte tarifi, akşam yemeklerinize lezzet katacak bir tarif. Köfteli yemek tarifi arayanlar sulu köfte nasıl yapılır merak ediyor. Sulu köfte tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

16 Aralık 2020, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Köfteyi yemek olarak tüketmeyi seviyorsanız sulu köfte tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için sulu köfte tarifi arıyor ya da sulu köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sulu köfte tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

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Sulu köfte tarifi

Sulu köfte malzemeleri

  • 250 gram kıyma
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Maydanoz
  • Toz kırmızıbiber
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz

Sulu köfte yapılışı

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz.

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