Sulu köfte tarifi: Sulu köfte nasıl yapılır?

Köfteyi yemek olarak tüketmeyi seviyorsanız sulu köfte tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için sulu köfte tarifi arıyor ya da sulu köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sulu köfte tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

Sulu köfte tarifi

Sulu köfte malzemeleri

250 gram kıyma

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Toz kırmızıbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

Sulu köfte yapılışı

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz.



