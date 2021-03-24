Ülkemiz çapında en fazla sevilen yemekler içerisinde yer alan sulu köfte yemeği; genel olarak akşam yemeği olarak yapılır ve tüketilir. Anadolu'ya ait bir yemek tarifi olan ve oldukça besleyici olan sulu köftenin değişik tarifleri de vardır. Farklı bölgelerde değişik şekillerde sulu köftenin yapıldığı bilinir. Damak zevkine uygun şekilde ve herkesin tercih etmiş olduğu sulu köfte tarifi bu açıdan farklılık göstermektedir.

Sulu Köftenin Yanına Ne Gider?

Oldukça lezzetli bir tarif olan sulu köftenin yanında, sulu köfteye yakışacak bir lezzetin yapılması oldukça önemlidir. Sulu köftenin içinde etin olması açısından protein oranının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber bu tarifin; dengeleyici sebze yemekleri ile kombine edilebileceği söylenebilir. Yemeği hazırlayacak olan bireyin kendi damak tadına, yemeği yapacağı aileye, arkadaşlarına sunmasıyla beraber pek çok çeşit değerlendirilebilir.

Sulu köftenin yanında gidecek olan tarifler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Çökerme kebabı,

- Tavuk pane,

- Erişteli pilav

- Ankara tava,

- Patlıcan çığırtması,

- Etli bulgur pilavı,

- Tavuklu sultan kebabı,

- Biberli bulgur pilavı,

- Mantarlı graten,

- Yoğurtlu patlıcan kızartması,

- Kıymalı tarhana çorbası,

- Patates salatası,

- Mevsim salata,

- Pirinç pilavı,

- Şehriyeli pirinç pilavı olarak sıralanabilir.

Sulu Köftenin Yanında Ne Yapılır?

Sulu köfte; oldukça lezzetli bir yemek tarifi olmanın yanı sıra adından da anlaşılacağı üzere sulu bir yemek türüdür. Sulu köfte, sulu olmasından ötürü yanında daha katı tariflerin tercih edilmesi gerekmektedir. Sulu köftenin yanında yapılabilecek tarifler ise;

- Pilav çeşitleri,

- Mercimek çorbası,

- Bulgur pilavı çeşitleri,

- Biber dolması,

- Barbunya,

- Erişte,

- Cacık,

- Makarna,

- Yufka veya milföyden yapılacak börek çeşitleri,

- Salata türleri,

- Su böreği,

- Biber kızartması,

- Bezelyeli pilav,

- Yoğurt çorbası,

- Turşu çeşitleri,

- Pırasa yemeği,

- Ayran olarak sıralanabilir.

Sulu Köftenin Yanına Yapılabilecek Çorba ve Salatalar

Çok doyurucu ve tat açısından oldukça besleyici bir tarif olan sulu köfte; yanında çeşitlendirilecek çorba ve salata tarifleri ile de yemeğin lezzetine lezzet katmak mümkün olacaktır. Akıllarda kalacak tatlar ile aşağıda sunulan tercihlerden birini sulu köftenin yanında kullanmak, yemeğe lezzet katacaktır.

- Sulu köftenin yanında yapılabilecek salataların içerisinde, en az sulu köfte kadar lezzetli olan patates salatasının tavsiye edilmesi mümkündür. Oldukça kolay hazırlanan ve ekonomik malzemelere sahip olmasıyla bilinen patates salatası sulu köftenin yanında hazırlanabilir.

- Salata çeşitleri içerisinde yer alan mevsim salatası da tercih edilebilir. Bununla beraber protein açısından oldukça yüksek olan mevsim salatası, sulu köftenin yanında yapılabilecek salata çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Rengarenk görünümü ile iştahları kabartan sulu köftenin yanına, mevsim salatasını tercih etmek uygun olacaktır.

- Sulu köftenin yanında yapılabilecek çorba önerileri içerisinde ise, hem besin değeri açısından çok zengin bir içeriğe sahip olan hem de oldukça kolay yapımıyla bilinen mercimek çorbası yer almaktadır. Mercimek çorbası, sulu köfte ile tercih edilebilecek çorbalardan birisidir.

- Sulu köftenin yanında tercih edilecek çorbalardan bir diğeri ise yoğurt çorbasıdır. Yoğurt çorbası ile sulu köfte enfes bir kombine olarak sunulabilir.