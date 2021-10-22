Yöresel lezzet sevenlerin tadına doyamayacağı sülüklü çorba tarifi, Karaman'ın sen bilinen lezzetlerinden. Peki, sülüklü çorba nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sülüklü çorba tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SÜLÜKLÜ ÇORBA TARİFİ

Sülüklü çorbası malzemeler

180 gram kara mercimek (1 su bardağı)

100 gram erişte (1 buçuk su bardağı)

30 gram tereyağı (2 yemek kaşığı)

2 gram kuru nane (1 tatlı kaşığı)

4 gram pul biber (1 tatlı kaşığı)

1600 gram su (8 su bardağı)

SÜLÜKLÜ ÇORBA YAPILIŞI

Kara mercimekler 5 su bardağı su ile iyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Daha sonra erişteler eklenir. Eriştelerde yumuşayıncaya kadar pişirilir. Suyu eksildikçe çorba kıvamı alıncaya kadar su eklenir. Diğer taraftan bir tavada tereyağı eritilir. Nane ve toz biber eklenir ve fazla kavrulmadan çorbanın üzerine dökülür. Yanında kuru soğan ile servis edilebilir.



