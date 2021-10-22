Yemek Sülüklü çorba nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim sülüklü çorba tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Sülüklü çorba nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim sülüklü çorba tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Sülüklü çorba nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim sülüklü çorba tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programına yarışmacılar Karaman'ın yöresel lezzeti olan sülük çorba tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette sülüklü çorba tarifi arattı. Peki, sülüklü çorba nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz sülüklü çorba tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

22 Ekim 2021, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzet sevenlerin tadına doyamayacağı sülüklü çorba tarifi, Karaman'ın sen bilinen lezzetlerinden. Peki, sülüklü çorba nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sülüklü çorba tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SÜLÜKLÜ ÇORBA TARİFİ

Sülüklü çorbası malzemeler

  • 180 gram kara mercimek (1 su bardağı)
  • 100 gram erişte (1 buçuk su bardağı)
  • 30 gram tereyağı (2 yemek kaşığı)
  • 2 gram kuru nane (1 tatlı kaşığı)
  • 4 gram pul biber (1 tatlı kaşığı)
  • 1600 gram su (8 su bardağı)

SÜLÜKLÜ ÇORBA YAPILIŞI

Kara mercimekler 5 su bardağı su ile iyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Daha sonra erişteler eklenir. Eriştelerde yumuşayıncaya kadar pişirilir. Suyu eksildikçe çorba kıvamı alıncaya kadar su eklenir. Diğer taraftan bir tavada tereyağı eritilir. Nane ve toz biber eklenir ve fazla kavrulmadan çorbanın üzerine dökülür. Yanında kuru soğan ile servis edilebilir.

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