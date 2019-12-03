Sumak, diğer baharatlar kadar bilindik olmasa da et ve sebze yemeklerine güzel lezzet katıyor. Faydalarını öğrenenler sumak kullanımını çoğaltıyor. Kalp hastalıklarından yaşlanmaya kadar bir çok fayda sağlayan sumak baharatının faydaları saymakla bitmiyor. Sumak nedir diye merak ediyor ve sumak baharatının faydaları nelerdir öğrenmek istiyorsanız haberimize bakın.

Sumak nedir? Sumak baharatının faydaları nelerdir?

Sumak, antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle kalp hastalığından yaşlanmaya kadar bir çok hastalığa sebep olan radikallerle savaşır.

Uzmanlar sumak baharatının harika bir C vitamini kaynağı olduğunu söylüyor. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren sumak hastalıklara sebep olan mikroorganizmaları yok etmeye yardımcı oluyor.

Kan şekerini seviyesini düzeltmeye yarayan sumak diyabet hastaları ve yüksek diyabet riski taşıyan kişiler için kullanılması gereken bir baharattır.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan sumak çok iyi bir idrar söktürücüdür.

Sumak ve sumak çayı kadın hastalıkları konusunda da mükemmel bir ilaçtır.

Emziren annelerin sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

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