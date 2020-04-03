Sumak suyu tarifi: Sumak suyu nasıl yapılır?

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Sumak suyu tarifi

Sumak suyu malzemeleri

Kaynar su

Sumak

Sumak suyu yapılışı

Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.

Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin.



