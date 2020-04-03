Yemek Sumak suyu tarifi: Sumak suyu nasıl yapılır?

Sumak suyu tarifi: Sumak suyu nasıl yapılır?

Yemek

Sumak suyu tarifi: Sumak suyu nasıl yapılır?

Sumak suyu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Faydaları saymakla bitmeyen sumak suyu tarifi arıyor ya da sumak suyu nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sumak suyu tarifi, sumak suyu nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

03 Nisan 2020, Cuma 20:52 Son Güncelleme:
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Faydaları saymakla bitmeyen sumak suyu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer evde hazırlamak için sumak suyu tarifi arıyor ya da sumak suyu nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sumak suyu tarifi, sumak suyu nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Sumak suyu tarifi

Sumak suyu malzemeleri

  • Kaynar su
  • Sumak

Sumak suyu yapılışı

Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.

Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin.

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