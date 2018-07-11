Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısında yaptığı konuşmada, meclis üyelerine son bir ay içinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Sümela Manastırı’na yapılacak teleferikle ilgili de değerlendirmede bulunan Gümrükçüoğlu, Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan Sümela Manastırı ve çevresinde inşa edilecek teleferik ve seyir terası için ihale sürecinin resmen başladığını belirterek "Türkiye’nin en önemli teleferik hattını ihaleye çıkarmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

GELİRİ EN YÜKSEK TELEFERİK PROJESİ

Sümela’da yapılacak teleferik kadar Türkiye genelinde ilgi görecek ve kar sağlayacak başka bir teleferik projesi bulunmadığını aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: "Bana göre Türkiye’de geliri de en çok olabilecek teleferik hattıdır. 2015 yılında 650 bin insanın bir yıl içinde ziyaret ettiği Sümela ve Altındere Vadisi’ne teleferik ve seyir terası dahil olmak üzere projemiz hazırlanmış, tamamlanmış ve ihaleye çıkmak için meclisimizin huzuruna gelmiştir. Hiçbir teleferiğin o kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim. Projemizin bütün çalışmaları, Orman Bakanlığı ile Maliye ile anlaşmaları tamamlanmış durumdadır. Şimdiden Trabzon turizmine, Türkiye’ye hayırlı olsun." Gümrükçüoğlu, bunun çok önemli bir yatırım olduğuna da dikkati çekerek "Sümela’ya teleferik uzun süre bakanlıklarda uğraştığımız, genel müdürlük genel müdürlük takip ettiğimiz ve sonuçlandırdığımız dev bir adımdır." dedi. AA