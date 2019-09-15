Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu! Bravo Sümeyye!

Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu! Bravo Sümeyye! Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu