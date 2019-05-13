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Sümeyye Boyacı, Singapur’dan altın madalya ile döndü

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı, Singapur’da düzenlenen Dünya Serisi’nde 50 metre sırtüstünde 45.88’lik dereceyle altın madalya kazandı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 20:02
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Sümeyye Boyacı, Singapur’dan altın madalya ile döndü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Boyacı, Singapur’da düzenlenen ve 26 ülkeden toplam 172 sporcunun mücadele ettiği seride, 50 metre sırtüstünde 45.88’lik dereceye imza atarak yarışı birinci sırada bitirdi.

Boyacı, aynı zamanda 100 metre serbest kategorisinde 1.44 lük derecesi ile birinciliği, 50 metre serbest kategorisinde 46.60’lık derecesi ile birinciliği göğüslerken, 50 metre kelebek kategorisinde 48.03 derecesi ile yılın en iyi derecesini yaparak S5’ler genel klasmanda dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.

'HEDEFİME ADIM ADIM İLERLİYORUM'

Sümeyye Boyacı "Dünya şampiyonluğuna daha yakınım. Kendime olan güvenim daha da arttı, hedefime adım adım ilerliyorum" dedi.

DHA

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