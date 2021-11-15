Türkiye Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Türkiye

Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 15:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Olayın ardından Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine Taziye ziyaretleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyarette acılı aileye taziyeleri iletti. Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

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