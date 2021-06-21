Google, dünya çapında önemli gördüğü tarihlerde hazırladığı doodlelarla kullanıcılarının karşısında çıkıyor. 21 Haziran tarihinde hazırlanan doodleda ise Summer season yazıyor. Yaz mevsimini anımsatan mavi, yeşil ve sarı renklerin ağırlıkta olduğu Yaz 2021 doodleı kullanıcılar arasında meraka neden oldu…

GOOGLE’IN DOODLE’I SUMMER SEASON NEDİR NE ANLAMA GELİYOR?

Google’ın yeni doodle’ı, arama motorunu İngilizce dil ile kullananlarda “Summer season” olarak görünürken, Türkçe dil seçeneği ile kullananlarda “Yaz 2021” olarak görülüyor.

GOOGLE’DA NEDEN YAZ 2021 YAZIYOR?

Bilindiği üzere arama motoru Google, pek çok özel tarihte o günün anlam ve önemine ilişkin doodlelar hazırlıyor. 21 Haziran tarihinin Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı olması nedeniyle Google’da doodle olarak yer aldı.

21 HAZİRAN NEDEN ÖNEMLİ?

21 Haziran yaz gündönümü tarihi birçok doğa olayının yaşanacağı bir tarihin başlangıcıdır ve bu nedenle önemlidir. Bu doğa olayları ise şu şekildedir:

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90°lik açı ile düşer.

Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.