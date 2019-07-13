İnternet programı ‘Katarsis-Xtra’ya konuşan Sumru Yavrucuk, “İlk kez yurttan çıktığımızda ‘Ne yapalım?’ dedim. ‘Beni evine götür. Evler nasıl olur?’ diye sordu. Bu beni çok etkiledi.

'SİZ FAKİR MİSİNİZ?' DEDİ, ÇOK GÜLMÜŞTÜM

Evde çok yemek yemem. Dolabın içinde sadece diyet yemeklerini görünce ‘Siz fakir misiniz?’ dedi, çok gülmüştüm. Artık onsuz hayal edebileceğim bir dünya yok. Ben Yağmur’u doğurmadığımı unuttum” dedi.