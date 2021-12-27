Futbol Sumudica: Ağlıyormuş gibi olmasın ama Fenerbahçe bizden fazla dinlendi

Sumudica: Ağlıyormuş gibi olmasın ama Fenerbahçe bizden fazla dinlendi

Futbol

Sumudica: Ağlıyormuş gibi olmasın ama Fenerbahçe bizden fazla dinlendi

Fenerbahçe dün akşam kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlamış ve sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, maç sonu yenilgiyi yorumladı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Marius Sumudica, şöyle konuştu:

Türkiye'nin güçlü büyük takımına karşı oynadık. Bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden geleni yaptık. Onlar bizden 1 gün daha fazla dinlendiler. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman 48 saatte toplamak zor oluyor. İlk yarıda şanslar bulduk ama değerlendiremedik, Fenerbahçe hak etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi de olmasın. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz, sonuç böyle oldu.



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